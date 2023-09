Gemeinsames Training der Höhenretter am Türkschacht in Zschorlau

Damit im Ernstfall alles klappt: Der Höhenrettungsdienst aus Aue-Schwarzenberg und der Bergbau und Höhenrettungszug Annaberg Buchholz trainieren am Türkschaft in Zschorlau.

Dieser Einsatz der Höhenretter diente der Ausbildung. Am Samstag kamen der Mitglieder des Höhenrettungsdienstes Aue-Schwarzenberg sowie des Bergbau & Höhenrettungszugs aus Annaberg Buchholz zu einem Ausbildungstag in Bad Schlema zusammen. Trainiert wurde an drei Stationen, der Feuerwache in Bad Schlema, dem Türkschacht sowie einem Baukran in...