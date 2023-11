Generalprobe für die weltgrößte Kaninchenschau in Leipzig: Nachwuchs aus dem Erzgebirge probt in Zschorlau für die Kür

24.000 edle Langohren stellen sich im Dezember dem Bundesvergleich. Darunter sind Häschen von Züchtern aus Zschorlau, die Titelambitionen hegen. Doch von der Schau in der Heimat hängt viel ab.

Anton bekommt das Gnadenbrot. Der acht Jahre alte Rammler war einst Welt-Sieger in Wales. Ein Weltmeister-Kaninchen also. Ansonsten mustern die Herrmanns aus Zschorlau mit geübtem Auge aus. Nur die besten Langohren schaffen es in Ausstellungen. Ein richtungsweisendes Wochenende liegt mit der Kreisschau Aue-Schwarzenberg vor drei Jugendlichen und...