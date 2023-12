Gesang aus fast 1000 Kehlen: Bei Konzert in Schönheider Kirche singt auch das Publikum mit

Die Nacht der Nächte, ein Programm der Musikschule Rodewisch, hat am Samstag hunderte Gäste in die Kirche des Ortes gelockt. Es wurde die biblische Geschichte erzählt. Die Jüngsten bekamen spontanen Beifall.

Schon eineinhalb Stunden vor dem eigentlichen Einlass zur Nacht der Nächte standen am Samstag die ersten Gäste vor der Eingangstür zur Martin-Luther-Kirche in Schönheide. Jeder wollte einen guten Platz drinnen ergattern, um das Programm der Musikschule Rodewisch zu sehen. An die 100 Mitwirkende hatten im Altarraum Aufstellung genommen. Dazu...