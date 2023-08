Gesundheitsamt gibt Entwarnung: Baden im Filzteich wieder möglich

Nach erneuerter Beprobung durch die Behörde wurde festgestellt, dass keine Gefahr mehr für die Badegäste durch Blaualgen besteht.

Das Baden im Filzteich ist wieder möglich. Das haben am Mittwoch die Stadtwerke Schneeberg via Facebook mitgeteilt. Demnach hat das Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises jetzt Entwarnung gegeben. So ist der in den vergangenen Wochen aufgetretene Blaualgenbefall im Filzteich rückläufig. Nach erneuerter Beprobung durch das hiesige Gesundheitsamt...