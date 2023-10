Getötete Frau in Aue: Anklage gegen Ehemann erhoben

Nach der Gewalttat Ende April in einem Mehrfamilienhaus in Aue ist gegen den Ehemann Anklage erhoben worden. Der Tatvorwurf: Totschlag. Was mittlerweile über den Fall bekannt ist.

Nachdem Ende April in Aue eine Frau getötet worden war, hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz inzwischen Anklage am Landgericht gegen den Ehemann erhoben. Das berichtet Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart. Der Vorwurf lautet Totschlag. Der Mann sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft.