Gewalttätiger Übergriff im Erzgebirge: Junge Brüder vor Gericht

Mit „ziemlich Augen zudrücken“ und einem Strafmaß an der „untersten Schmerzgrenze“hat Richter Lutz Herrmann diese Woche zwei junge Männer aus dem Erzgebirgskreis zu Geld- sowie in einem Fall zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Verhandelt worden war am Amtsgericht in Aue gegen zwei Brüder, Jahrgang 2001 und 1998.