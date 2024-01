Glatteis im Erzgebirge: Gefrierender Regen verwandelt Parkplätze und Gehwege in Rutschbahnen

Blitzeis-Gefahr im Erzgebirge: Mancherorts hat sich auf Straßen und Gehwegen am frühen Mittwochabend eine Eisschicht gebildet. Es gilt eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes.

Gefrierender Regen hat Autofahrern und Passanten am frühen Mittwochabend im Erzgebirge stellenweise Probleme bereitet. In Bad Schlema verwandelte sich beispielsweise der Parkplatz am Ärztehaus in eine kleine Rutschbahn. Auch über die benachbarten Gehwege legte sich eine dünne Eisschicht. Ein Augenzeuge berichtete, dass es spiegelglatt sei.