Nach Warnungen vor Glatteis in Sachsen: Verkehrschaos bleibt am Mittwoch aus - weiterer Schneefall für Donnerstag angekündigt

Eisregen, Schnee und eisige Temperaturen - in Sachsen warnte der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch vor Glättegefahr. Bei der Bevölkerung kommt die Warnung an. Das große Chaos bleibt bis zum Abend aus.

Chemnitz. Das große Verkehrschaos aufgrund des Winterwetters mit Glätte, Regen und Schneefällen ist nach Angaben der Polizei in Sachsen bislang ausgeblieben. „Die Unwetterwarnung scheint bei der Bevölkerung angekommen zu sein. Es ist erstaunlich ruhig“, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochabend auf Anfrage mit. Am frühen Abend habe es bis auf ein paar vereinzelte Ausnahmen keine wetterbedingten Vorkommnisse gegeben.Am Mittwochnachmittag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Schneefall und Glatteis gewarnt. Landkreise und Kommunen baten Bürgerinnen und Bürger, sich bei diesen Witterungsverhältnissen möglichst im Innenbereich aufzuhalten und auf nicht zwingend notwendige Fahrten zu verzichten.Für weite Teile Sachsens galt seit 10 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung vor Glätte und gefrierendem Regen. Dies betrifft die Stadt Chemnitz sowie die Landkreise Zwickau, Mittelsachsen, Vogtlandkreis und Erzgebirgskreis – mit Gültigkeit bis Donnerstag, 4 Uhr.

Schnee auch am Donnerstag und Freitag

Dem DWD zufolge soll es in der Nacht zunächst vor allem in Nordsachsen schneien. In Mittelsachsen liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt, weshalb der dortige Regenfall gefrieren könne. Auch in den Hochlagen falle gefrierender Regen. Den Angaben zufolge fallen am Abend verbreitet etwa fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee - im Erzgebirge rechnet der DWD mit fünfzehn Zentimeter. Hier soll der Schneefall bis Freitagabend anhalten.

Am Donnerstagmorgen soll es schließlich in ganz Sachsen schneien. Im Raum Leipzig zeigt sich im Laufe des Tages die Sonne. Der Schneefall wird bis in den Nachmittag hinein anhalten. Am späten Nachmittag ziehen die Schneewolken weiter in den Südosten - es kommt zur Wolkenauflockerung. Die Temperaturen bleiben dennoch winterlich kalt bei Tagestemperaturen von minus ein bis plus ein Grad - im Bergland minus vier bis minus ein Grad.

Die Nacht zum Freitag bleibt größtenteils trocken bei minus vier bis minus sechs Grad, im Bergland bis minus acht Grad. Der Freitag selbst bleibt auch niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen minus zwei bis plus ein Grad, im Bergland minus fünf bis minus ein Grad.

Verkehrsbehinderungen am Mittwoch auch im Erzgebirge

Gefrierender Regen hatte Autofahrern und Passanten am frühen Mittwochabend im Erzgebirge stellenweise Probleme bereitet. In Bad Schlema verwandelte sich beispielsweise der Parkplatz am Ärztehaus in eine kleine Rutschbahn. Auch über die benachbarten Gehwege legte sich eine dünne Eisschicht. Ein Augenzeuge berichtete, dass es spiegelglatt sei.

Eine dickere Eisschicht bildete sich am Abend auch auf einigen Parkplätzen und Gehwegen im Bereich Zwönitz. Größere Verkehrsbehinderungen oder Unfälle blieben zunächst aber aus. Die Polizei berichtete gegen 18 Uhr von einer „ruhigen Verkehrslage“, wobei es möglich sei, dass sich die Situation in den nächsten Stunden ändere.

Potenzielles Szenario von Schneefall bis zu gefrierender Nässe

Grund für die aktuelle Wetterlage ist das Aufeinandertreffen zweier Luftmassen über Mitteldeutschland. Ein wärmeres Tiefdruckgebiet aus dem Süden trifft auf deutlich kältere Luftmassen aus dem Norden. Das führt zu kräftigen Niederschlägen entlang der Luftmassengrenze. Erst als Schnee, später dann als Regen. Insbesondere auf geräumten Straßen und Wegen droht gefrierende Nässe.

Was genau Gertrud für den Freistaat im Gepäck hatte, war kaum vorhersehbar. „Alle paar Stunden werden die Modelle neu berechnet“, erklärte DWD-Experte Torsten Lehne am Mittwoch gegenüber der „Freien Presse“. „Was nun aber wirklich passiert? Abwarten, Tee trinken.“

Aber: Es bestünde zumindest die Chance, dass es nicht so schlimm komme, wie befürchtet. Wenn es wirklich gut laufe, so Lehne, dann komme man vielleicht sogar nur mit Schnee davon – und ohne gefrierenden Regen.

MRB: Auswirkungen auf den Zugverkehr

Am Vormittag informierte die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) ihre Fahrgäste darüber, dass Tief Gertrud sich auch auf den Zug- und Schienenersatzverkehr auswirken könne. „Bitte informieren Sie sich aktuell vor Fahrantritt über Ihre Verbindung.“ Betroffen seien die Linien RE 3, RE 6, RB 30, RB 45 sowie RB 110.

Für Fahrkarten, die über die Deutsche Bahn erworben wurden, gelte laut MRB eine Kulanzregelung. „Fahrgästen wird empfohlen, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten“, hieß es weiter.

Die Zugbindung entfalle, Reisen könnten zu einem späteren Zeitpunkt angetreten werden und Fahrten zum gebuchten Fahrziel seien auch über eine geänderte Streckenführung möglich. „Sitzplätze können kostenfrei bei der Deutschen Bahn erstattet werden.“