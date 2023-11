Große Rauchsäule bei Aue: Feuerwehr rückt zu Brand aus

Nahe der Bundesstraße 283 ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte aus, konnte aber nur wenig ausrichten.

Eine große Rauchsäule bei Aue hat am Freitag für Aufsehen gesorgt. Zu sehen war diese schon kurz nach dem Ortsausgangsschild Aue in Richtung Bockau. Gegen 12.20 Uhr war am alten Kohlenhof an der Bundesstraße 283 ein Brand ausgebrochen. Auf dem Gelände stand ein Schuppen im Vollbrand, wie Einsatzleiter und Stadtwehrleiter Wieland Leipold...