Grüne Aktion lädt zur Exkursion ins Bunte nach Eibenstock ein

Die Bergwiesen stehen in voller Blüte. Wer das sehen möchte, sollte am Samstag in Eibenstock vorbeischauen.

Zu einer Bergwiesenexkursion lädt die Grüne Aktion Westerzgebirge (GAW) für kommenden Samstag ein. Der Botaniker Peter Gläser aus Zwickau vermittelt den Teilnehmern Wissenswertes über die schützenswerte Pflanzengemeinschaft von Hahnenfuß bis Waldstorchschnabel. Die GAW bewirtschaftet im Raum Eibenstock/Schönheide/Carlsfeld elf Hektar Bergwiesen,