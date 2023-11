Helios-Klinikum in Aue lädt diese Woche zum Herztag

Einen Herztag organisiert am Mittwoch das Auer Krankenhaus. Geplant sind ein Vortragsprogramm und Informationsstände rund um das Thema Herzerkrankungen.

„Herzkrank? Schütze Dich vor dem Herzstillstand!“ lautet das Thema des diesjährigen Auer Herztags im Kulturhaus in Aue am Mittwoch. Ab 17 Uhr will das Team von Dr. Thomas Ketteler, dem Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 1 des Helios-Klinikums, darüber zu informieren, wie Vorbeugung, frühzeitiges Erkennen und die konsequente Behandlung...