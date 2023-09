Hier schläft Ministerpräsident Kretschmer beim Tag der Sachsen in Aue

Sachsens Landeschef ist zum Tag der Sachsen an allen drei Tagen in Aue, übernachtet auch in der Stadt. Zusammen mit seiner Staatskanzlei hat er sich in einem Hotel eingemietet. Sind besondere Extras geplant?

Volles Programm für Sachsens Landeschef Michael Kretschmer (CDU): Der Ministerpräsident wird den Tag der Sachsen komplett in Aue verbringen. „Er hat von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, Termine, die er wahrnimmt", sagt Vizeregierungssprecher Andreas Jahnelt-Bastet. Abends geht es nicht zurück nach Dresden, sondern ins Hotel „Blauer...