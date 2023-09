Horrorclown sorgt in Aue für Aufsehen: Junger Mann stellt sich Polizei

Unheimliche Begegnung in Aue: Innerhalb kurzer Zeit ist in der Stadt zweimal eine Person mit Horrorclown-Maske gesichtet worden. Nun ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann. Was ist sein Motiv?

Nach dem eine Person mit einer Horrorclown-Maske am Dienstag einem Mädchen (17) auf dem Eichert in Aue einen Schrecken eingejagt hat, ist der Polizei nun ein weiterer Fall bekannt geworden. Demnach sei am Mittwoch in dem Stadtteil erneut ein als Clown verkleideter Mann in Erscheinung getreten, erklärte ein Sprecher, und zwar nahe der Solinger... Nach dem eine Person mit einer Horrorclown-Maske am Dienstag einem Mädchen (17) auf dem Eichert in Aue einen Schrecken eingejagt hat, ist der Polizei nun ein weiterer Fall bekannt geworden. Demnach sei am Mittwoch in dem Stadtteil erneut ein als Clown verkleideter Mann in Erscheinung getreten, erklärte ein Sprecher, und zwar nahe der Solinger...