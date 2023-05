Im Seepferdchen-Kostüm und als Rieseneule: So bunt war der Firmenlauf Erzgebirge in Aue

Mit seinen lockeren Sprüchen an Start und Ziel feuerte Tiktok-Star Markus Hanschke, alias "Dr. Emkus", die Teilnehmer des 16. Firmenlaufes Erzgebirge am Mittwochabend in Aue an. Gemeinsam mit Gewichtheber Marc Huster und Heiko Schulz stand er nach dem Lauf auch auf der Bühne bei der Siegerehrung. Bei der ging es auch um nicht ganz so ernst...