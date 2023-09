Im Stadion in Aue: Von hier aus werden tausende Einsatzkräfte für den Tag der Sachsen koordiniert

Das Erzgebirgsstadion am Rand der Großen Kreisstadt beherbergt am Festwochenende ein komplettes Lagezentrum. Polizei, Stadtverwaltung, Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, Feuerwehr, Security - alle sitzen unter einem Dach. „Läuft“, findet auch der Festkaiser.

Ein Buttersäure-Angriff auf ein AfD-Fahrzeug, ein sexueller Übergriff am Postplatz, ein randalierender Betrunkener: Das waren die bemerkenswertesten Einsätze der Polizei am ersten Festtag auf dem Tag der Sachsen in Aue. „In den Nachtstunden hatten wir am meisten zu tun“, sagt Polizeidirektor Jens Uhlmann. „Alkohol, Körperverletzungen,...