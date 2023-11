Jugendliche zeigen im Erzgebirge Hitlergruß und bedrohen 17-Jährigen

Eine Gruppe junger Männer soll in Zschorlau am Wochenende einen 17-Jährigen bedroht und rechte Parolen gerufen haben. Jetzt ermittelt die Polizei.

Eine Gruppe Jugendlicher hat am späten Samstagabend in Zschorlau einen 17-Jährigen bedroht. Eine Person zeigte dabei auch den Hitlergruß. Die Gruppe aus vier jungen Männer im Alter zwischen 15 und 18 Jahren konnte später von Beamten festgestellt und kontrolliert werden, wie die Polizei am Sonntag berichtete.