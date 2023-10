Junge Unternehmerin aus dem Erzgebirge bringt frischen Wind in Auer Geschäft

Nadine Hertel ist 27 Jahre alt, Unternehmerin und Mutter von drei kleinen Töchtern. Die Jüngste, 11 Monate alt, ist immer mit im Geschäft. Das ist ein wahres Paradies für Bastler.

Auf die Frage nach einer bestimmten Wolle kann Nadine Hertel, Inhaberin des Kreativgeschäfts Herzmade in Aue, der Kundin eine gute Auskunft geben: Demnächst wird es in dem Laden an der Wettinerstraße auch eine Auswahl an Wolle und Materialien fürs Stricken geben. Das ist ein weiterer Schritt beim Neustrukturieren des gesamten Angebotes, das...