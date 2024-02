Kein Schnee im Erzgebirge: Skifasching in Carlsfeld muss zum wiederholten Male ausfallen

Eigentlich wollten die Carlsfelder mit ihren Gästen aus nah und fern am Samstag den 50. Skifasching am Hirschkopf feiern. Doch die milden Temperaturen und der viele Regen haben alle Hoffnungen zunichte gemacht. Gefeiert wird aber trotzdem.

Temperaturen über null Grad und Dauerregen haben dafür gesorgt, dass am Skihang in Carlsfeld derzeit überhaupt nichts geht in Sachen Wintersport. So teilt es der ortsansässige Skiclub auf seiner Internetseite mit und sagt deshalb den Skifasching ab. Der sollte eigentlich am Samstag stattfinden, und auch noch die 50. Ausgabe. Das Jubiläum...