Keine süße Überraschung für Feuerwehr: Lkw verliert in Lauter Zuckerflüssigkeit - Straße plötzlich spiegelglatt

So einen Einsatz gibt es nicht aller Tage. In Lauter musste die Feuerwehr am Dienstag ausrücken, weil sich zwei Straßen in Rutschbahnen verwandelt hatten. Aus einem Lkw war eine Zuckerflüssigkeit ausgelaufen.

Einen ungewöhnlichen Einsatz der Feuerwehr hat es am Dienstag in Lauter gegeben. Nach Angaben der Polizei war aus einem Lastwagen gegen 13.30 Uhr eine Zuckerflüssigkeit ausgelaufen, die sich auf der Heinrich-Heine-Straße und der Straße der Freundschaft verteilte. Die Folge: Die Straßen waren plötzlich spiegelglatt.