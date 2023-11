Kommentar zum Hautarztmangel im Erzgebirge: Jetzt werden Ärzte wie Fußballstars geködert

60.000 Euro will die Kassenärztliche Vereinigung einem Hautarzt zahlen, damit er eine Lücke im Altkreis Aue-Schwarzenberg schließt. Das sagt viel über den Zustand der Gesundheitsversorgung aus, meint Reporter Mario Ulbrich.

Mit einer Art Handgeld versucht die Kassenärztliche Vereinigung einen neuen Hautarzt in die Region zu locken. Ungefähr so, wie man einen begehrten Fußballstar für einen Vertragsabschluss ködert. Das ist ein Schritt, der zeigt, dass man sich in Dresden der Probleme bewusst ist.