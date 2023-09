Laubenbrand in Dittersdorf: Ursache offenbar fahrlässige Nutzung eines Herds

Polizei bilanziert nach Einsatz der Feuerwehr im Lößnitzer Ortsteil 8000 Euro Schaden.

Dittersdorf.

Der Brand einer Laube in einer Gartenanlage nahe dem Grünhainer Weg im Lößnitzer Ortsteil Dittersdorf am Montagvormittag ist offenbar durch die fahrlässige Nutzung eines Herds ausgelöst worden. Die Polizei hat einen Sachschaden in Höhe von 8000 Euro bilanziert. Die vier Lößnitzer Feuerwehren und Polizei waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen („Freie Presse“ berichtete). Die Gartenlaube wurde durch den Brand vollständig zerstört. In dem benachbarten Grundstück wurden eine Laube, ein Zaun sowie ein Komposter durch die Flammen beschädigt, heißt es in der Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Dienstag. Gegen den 62-jährigen Laubeneigentümer wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. (mb)