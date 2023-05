Leseclub in Lößnitz erfolgreich gestartet

Als Nachfolger des Buchsommers ist in Lößnitz der Leseclub ins Leben gerufen worden. 41 Mädchen und Jungen folgten der Einladung. Davon haben 26 mindestens drei beziehungsweise vier Bücher gelesen und dafür am Donnerstag zur Abschlussveranstaltung ein Zertifikat erhalten. Außerdem, so Cordula Kirsch, die Leiterin der Stadtbibliothek Lößnitz, haben...