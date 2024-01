Letzte Ehre: Heimatfreunde aus dem Erzgebirge erinnern an Gefallene und einen bekannten Zithersolisten

Matthias Herrmann wälzt nur zu gern Kirchenbücher und Chroniken. Kein Aufwand war ihm auch für das jüngste Projekt zu viel: die Erneuerung des Kriegerdenkmals in Bernsbach. Geplant ist noch mehr.

In Kirchenbüchern, Archiven und Chroniken stöbert Matthias Herrmann oft. Dem Bernsbacher ist sein Heimatort wichtig – und die Menschen, die ihn geprägt haben. Dazu gehörte Curt Herbert Richter (1898-1974). Am 3. Februar jährt sich der Todestag des Zithersolisten und Komponisten, geboren in Bärenstein, das 50. Mal.