Lößnitz: Mann erzwingt mit Messer Herausgabe eines Pakets und flüchtet

Unter Androhung von Gewalt hat ein 20-Jähriger am Dienstag gegen 17.20 Uhr in einem Geschäft in der Lößnitzer Ringstraße ein Paket geraubt. Der deutsche Staatsangehörige wollte eine Sendung abholen, konnte aber die Rechnung von rund 230 Euro dafür nicht begleichen. Er zog ein Messer und forderte von der Angestellten die Herausgabe. Die...