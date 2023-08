Marmeladenwettbewerb im Erzgebirge: Schönheiderin gewinnt mit beschwipster Johannisbeere

Auch wenn zum Abschluss des Kräutertages am Hotel „Zum Forstmeister“ am Samstag in Schönheide ein heftiger Regenguss einsetzte und die meisten Besucher vertrieb, strahlte Nicole Unger. Denn die 44-jährige Schönheiderin war gerade eben zur neuen Marmeladenkönigin gekürt worden. Damit hatte sie sich schlussendlich gegen 19 Mitbewerber aus...