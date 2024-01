Mehrere Verletzte in Flüchtlingsheim in Schneeberg: Schlägerei mit Holzstangen und Messern

Türken, Syrer, Algerier und Libanesen sind in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Schneeberg aufeinander losgegangen. Mehrere Männer mussten ins Krankenhaus.

Eine Schlägerei mit mehreren Verletzten hat sich in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Schneeberg am Dienstag ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 13.40 Uhr zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen.