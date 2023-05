Mit dem restaurierten Kanzelaltar hat Aues ältestes Gebäude sein Herz zurück

Der Kanzelaltar der Kirche in Aue-Zelle war lange eingerüstet und ist umfassend restauriert worden. Am Wochenende wird er bei einem Festgottesdienst wieder in Dienst genommen. Das berühmte Putzritzbild ist indes noch nicht ins Gotteshaus zurückgekehrt. Wann ist es so weit?

Das Zentrum des Klösterleins in Aue ist wieder im Dienst. Vom Herz spricht Pfarrer Rolf Strobelt. "Das schlägt ja im Kanzelaltar", sagt der Geistliche von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Aue-Zelle, zu der die Friedenskirche und das Klösterlein an der Zwickauer Mulde gehören. In den vergangenen Monaten war dieses Herz eingerüstet und... Das Zentrum des Klösterleins in Aue ist wieder im Dienst. Vom Herz spricht Pfarrer Rolf Strobelt. "Das schlägt ja im Kanzelaltar", sagt der Geistliche von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Aue-Zelle, zu der die Friedenskirche und das Klösterlein an der Zwickauer Mulde gehören. In den vergangenen Monaten war dieses Herz eingerüstet und...