Modellschiff ankert jetzt endgültig in Aue

In einer Vitrine im Foyer der Stadtwerke in Aue steht das Modell der "MS Aue" seit Juli vergangenen Jahres. Sein Erbauer, der 81-jährige Axel Dietz, hat es am Donnerstag offiziell seiner Heimatstadt zum Geschenk gemacht und es an Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU) übergeben.