Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Stützengrün.

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstag gegen 14 Uhr in Stützengrün oberhalb des Parkplatzes Talsperrenblick ereignet. Ein 35- Jähriger war mit seiner Suzuki auf der K 9107 aus Richtung Neidhardtsthal in Richtung Hundshübel unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad registrierte die Polizei Totalschaden von rund 6000 Euro. (mb)