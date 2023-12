Museum im Erzgebirge zeigt zu Weihnachten „Spielzeug mit Strom“

Spielzeug, das mit Strom betrieben wird – da denken die Meisten an die Modelleisenbahn. Doch noch viel mehr Spielzeug wird mit elektrischer Energie betrieben. Eine Auswahl zeigt das Museum in Schönheide.

Töpfe, Pfannen, Wasserkanne, Sieb und Teeei, alles en miniature, aber so echt, dass es aussieht, als hätte man es aus dem großen Original per Zauberspruch schrumpfen lassen. Die kleinen Sachen stehen auf einem ebenso kleinen Herd. Alles in Puppengröße, gemacht natürlich für die Puppenmama. Von dem Miniaturherd aus dem Jahr 1928, der in...