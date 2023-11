Mutter und Kind von Auto erfasst: Zwei Schwerverletzte nach Unfall im Erzgebirge

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 101 in Aue sind am Montag zwei Menschen schwer verletzt worden. Es bildete sich ein langer Rückstau.

Großer Rettungseinsatz am Nachmittag in Aue: Bei einem Verkehrsunfall am Altmarkt ist eine Mutter (29) mit ihrem Kind (7) schwer verletzt worden. Laut Polizei hatten beide versucht, kurz nach 16.30 Uhr die Bundestraße 101 im Bereich des Altmarktes zu überqueren und waren dabei von einem Pkw erfasst worden, der in Fahrtrichtung Schwarzenberg...