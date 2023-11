Nach monatelanger Sperrung der Bundesstraße 169 im Erzgebirge: Termin für Freigabe steht

Seit fast einem halben Jahr wird an der Fünf-Wege-Kreuzung in Stützengrün gearbeitet. In Kürze kann man wieder durch den Ort fahren. Es gibt aber weiter Einschränkungen.

Für viele Autofahrer bedeutet sie deutlich längere Wege: die Vollsperrung der Bundesstraße 169 in Stützengrün. Nun soll sie in Kürze aufgehoben werden, und zwar am Montagnachmittag. Das bestätigt auf Nachfrage der zuständige Bauleiter des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW), Martin Uhlig. Auf eine genaue Zeit lässt er sich...