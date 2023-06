Nach Schüssen in Eibenstock: Polizei sucht weitere Opfer

Eibenstock Nach den Schüssen in Eibenstock am Abend des 26. Mai sucht die Polizei nach weiteren Geschädigten. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei haben sich Hinweise ergeben, dass der Tatverdächtige womöglich mehrere Personen, auf die er in Eibenstock getroffen war, mit der Pistole mindestens bedroht hatte, teilte die Polizei...