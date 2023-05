Nach Ulmensterben: Im Erzgebirge ist "Aktion Wiedergeburt" angelaufen

In einem weitläufigen Garten am Stadtrand von Eibenstock stehen sauber aufgereiht schwarze Blumentöpfe. Sie zu zählen, dauert. Es sind ungefähr 7000 Stück - die Kolonnen des Projekts "Rettet die Bergulme", das von der Grünen Aktion Westerzgebirge (GAW) ins Leben gerufen wurde. "Europaweit sind in den vergangenen 50 Jahren etwa 70 Prozent der Ulmen...