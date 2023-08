Nach Unfällen in Schneeberg und Raschau-Markersbach getürmt

Die Ermittler des Auer Polizeireviers suchen Zeugen zweier Karambolagen mit Fahrerflucht. Diese ereigneten sich beide am Donnerstagvormittag.

Schneeberg/Raschau-Markersbach.

Die Polizei sucht Zeugen zweier Unfälle. Auf der Langenbacher Straße in Schneeberg überholte am Donnerstag gegen 9.55 Uhr in Höhe des Soldatenteichs ein unbekannter Fahrzeugführer einen Radfahrer. Der entgegenkommende Fahrzeugführer wich auf das Bankett aus und blieb stehen. Dennoch wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand Schaden von 500 Euro. Ebenfalls am Donnerstag verursachte ein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Straße des Friedens in Raschau-Markersbach zwischen 9.15 und 10 Uhr beim Ausparken an einem Suzuki Schaden von 1000 Euro. In beiden Fällen flüchteten die Unfallverursacher. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aue unter der Telefonnummer 03771 120 entgegen. ( mb)