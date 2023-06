Nach Wohnhaus-Brand in Sosa: Pension Fröhlich bietet Obdach

Zum Wohnhaus-Brand am Samstagmorgen in Sosa haben die Ermittler der Polizei festgestellt, dass dieser fahrlässig entstanden oder durch einen technischen Defekt an einem Elektrogerät ausgelöst worden sein könnte. So teilt es die Polizei mit, nachdem am Samstag erste Ermittlungen erfolgt sind. Es werde weiter emittelt. Bei dem Brand in einem...