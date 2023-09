Neuer Freizeitspaß im Erzgebirge: Auf Carlsfelder Hirschkopf entsteht Aktivzentrum

Ins neue Hirschkopfhaus und die Zufahrtsstraße dahin werden reichlich drei Millionen Euro investiert. Dieses Jahr sollen noch die ersten Baumaßnahmen vergeben werden.

Dass sich das Wintersportzentrum am Hirschkopf in Carlsfeld in den nächsten Jahren stark verändern wird, lässt sich derzeit nur erahnen. Denn nur eine frisch geschlagene Schneise durch den Wald deutet auf die Zufahrtsstraße hin, die hier neu angelegt wird. An deren anderem Ende soll das Aktivzentrum entstehen für eine ganzjährige Nutzung....