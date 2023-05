Neuer Leopard kommt aus Paris: Auer Zoo der Minis braucht Geld für Gehege-Umbau

Nachdem die alte Leopardin Lila eingeschläfert werden musste, soll nun ein neuer Leopard in den Zoo nach Aue kommen. Bevor Tao einziehen kann, muss umgebaut werden.

Aue-Bad Schlema. Der Tod von Leopardin Lila, die fast 23 Jahre alt geworden ist, hatte die Mitarbeiter im Auer Zoo der Minis sehr betroffen gemacht. Doch jetzt schaut man nach vorn und freut sich auf die Ankunft eines neuen Leopards. Er heißt Tao, ist 12 Jahre alt und kommt aus dem Stadtzoo Paris. Bevor der Leopardenmann allerdings im Tierpark einziehen kann, muss das Außengehege umgebaut werden. Dafür hat der Zoo der Minis jetzt zu einer Spendenaktion aufgerufen.

Lilas Tod machte viele betroffen

Dass man sich dazu entschlossen hat, an der Haltung von Leoparden festzuhalten, hat laut Tierparkleiterin Bärbel Schroller mehrere Gründe. Einerseits habe der Tod von Lila auch viele Besucher des Tierparks betroffen gemacht, das drückten sie in sozialen Netzwerken aus, aber auch direkt vor Ort. An dem Haus, in dem die alte Leopardin 21 Jahre lebte, wurden Kerzen von Besuchern aufgestellt. "Das hat auch uns sehr berührt", so Bärbel Schroller. "Lila war einer unserer Publikumslieblinge und eine echte Charakterkatze", sagt sie. Auf der anderen Seite war da Michael Függer, der Tierarzt im Hagenbeck-Tierpark in Hamburg und Zuchtbuchführer für den Chinesischen Leoparden für das Europäische Erhaltungsprogramm. Der hatte von Lilas Tod erfahren und sich mit der Bitte an die Auer Kollegen gewandt, einen Leoparden aus Paris aufzunehmen. Auch dieser würde, wie Lila bereits zuvor, kein ganz junges Tier mehr sein.

Tao kommt aus Paris

Füller hat in den vergangenen Tagen zunächst zwischen dem Pariser Zoo und der Tierparkleitung in Aue vermittelt. Die Pariser wollten vor allem wissen, wie das Gehege aussieht und wie schnell die Auer mit dem Umbau fertig sein könnten. "Wir wollen in diesem Jahr mit den Arbeiten fertig werden, zumal es ja auch perfekt ins Festjahr 850 Jahre Aue passen würde", so Bärbel Schroller. In Oberbürgermeister Heinrich Kohl habe man schon mal einen Unterstützer des Vorhabens gefunden. Er habe zugesichert, dass sich die Stadt an den Kosten mit 20.000 Euro beteiligen werde.

Neues Außengehege wird gebraucht

Insgesamt braucht es zwischen 60.000 und 70.000 Euro. Geplant ist, dass Außengehege umzugestalten. "Wir brauchen Tausende Schrauben, Edelstahlplatten zum Schutz der Holzkonstruktion, Gitter und einen neuen Schieber zwischen Innen- und Außengehege", zählt Bärbel Schroller auf. Das erkläre auch die hohen Kosten, zu denen die fürs Holz noch hinzukommen. Vieles wollen die Tierparkmitarbeiter aus eigenen Kräften fertigstellen. Das Innengehege sei noch gut erhalten, es muss lediglich "renoviert" werden. Von vornherein war klar, dass auch Tao allein in Aue einziehen wird. Für zwei Tiere müsste das Gehege größer sein und die Möglichkeit bieten, dass man diese voneinander trennen kann. In freier Natur leben die Tiere auch als Einzelgänger.

Reise ohne Narkose wäre wünschenswert

Wenn in Aue alles für die Ankunft von Tao vorbereitet ist, muss noch entschieden werden, wie er ins Erzgebirge kommt. Auf den Transport haben sich holländische Firmen spezialisiert. Bärbel Schroller wäre es am liebsten, wenn der Kater freiwillig in eine Transportkiste geht. Ein Tier in Narkose zu legen, berge immer ein gewisses Risiko. "Aber die Entscheidung darüber muss ich den Kollegen in Paris überlassen."

Extrem seltene Tierart

Der Chinesische Leopard ist die kleinste Großkatze der Welt. Insofern passt er auch in das Konzept vom Zoo der Minis, immer den kleinsten Vertreter einer Rasse, Art oder Familie zu halten. Der Chinesische Leopard ist eine sehr seltene Art und vom Aussterben bedroht; 60 Exemplare davon gibt es weltweit in Zoos, 110 leben in freier Natur. Den Grundstein zur Leopardenhaltung im Zoo der Minis hat vor über 25 Jahren eine Spendenaktion mit dem Namen "Mäuse für Jerry" gelegt. Jerry war einer von mehreren Leoparden, die seitdem in Aue gelebt haben.

Wer spenden möchte, kann das über das Konto des Fördervereins Zoo der Minis bei der Erzgebirgssparkasse, IBAN DE12 8705 4000 36010005 97 oder über Paypal verein.zooderminis@web.de ( als Spende deklarieren). Steuerlich absetzbare Spendenbescheinigungen werden ausgestellt. (ike)