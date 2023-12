Neues tierisches Angebot im Erzgebirge: Waschen, Schneiden, Föhnen für den Hund

In Aue an der Fressnapf-Filiale hat ein Salon eröffnet, in dem man seinen Vierbeiner schick machen lassen kann. Sogar ein Hase wurde von seinem Besitzer schon zur Krallenpflege gebracht.

Der Golden Retriever ist ängstlich. Dass er von seinen Besitzern im Pflegesalon zurückgelassen wurde, macht ihn zusätzlich unsicher. Doch das, so Jeanett Oder, wird bei Hunden bewusst so gemacht, damit sie nicht abgelenkt werden. Der Golden Retriever ist ängstlich. Dass er von seinen Besitzern im Pflegesalon zurückgelassen wurde, macht ihn zusätzlich unsicher. Doch das, so Jeanett Oder, wird bei Hunden bewusst so gemacht, damit sie nicht abgelenkt werden.