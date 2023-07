Oldtimer fahren vor: Treffen für Fans von Fahrzeugen der Straße und Schiene an Schönheider Bahnhof

Besitzer und Liebhaber von Fahrzeugen mit dem Baujahr vor 2000 sind am Samstag zum Treffen rund um den Bahnhof Schönheide-Süd eingeladen. Das Old und Youngtimertreffen bietet ein breites Spektrum an Fahrzeugen auf der Straße und auf der Schiene. Es findet von 10 bis 18 Uhr statt. Der Bahnhof Schönheide-Süd (Wilzschhaus) liegt an der Grenze...