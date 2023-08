Parkplatzfrust bei FCE-Spiel: Polizei straft in Aue reihenweise Parksünder ab

Die Freude über den ersten Sieg des FCE dürfte bei manchem Fan schnell getrübt gewesen sein: Zahlreiche Anhänger sind am Sonntag in Aue wegen Parkverstößen abgestraft worden. Aber wie die Parkplatzprobleme in der Stadt dauerhaft lösen? Dazu verhandelt das Rathaus inzwischen auch mit dem Discounter Lidl.

Die Freude über den ersten Sieg des FC Erzgebirge Aue in der neuen Saison dürfte bei vielen Veilchenanhängern am Sonntag schnell verflogen sein. Denn die Polizei hatte zu der Partie, wie angekündigt, auf dem Zeller Berg strenger Parkverstöße kontrolliert - und dabei zahlreiche FCE-Fans abgestraft, die mit ihrem Auto im Parkverbot standen.