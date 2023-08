Polizei fahndet in Eibenstock nach Exibitionisten

Ein Unbekannter hat am Mittwoch vor einem Wohnheim mit heruntergelassener Hose an seinem unbedeckten Geschlechtsteil sexuelle Handlungen vorgenommen.

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag am Grundstückszaun eines Wohnheims mit heruntergelassener Hose an seinem unbedeckten Geschlechtsteil sexuelle Handlungen vorgenommen. Zwei Jugendliche hatten dies bemerkt und eine Wohnheim-Mitarbeiterin informiert. Als der Täter sah, dass er beobacht wurde, ging er in die Pestalozzistraße und...