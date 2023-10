Premiere mit Lamas, Eseln und Ponys: Circus Renado macht erstmals Station in Aue

Der Circus Renado feiert diese Woche seine Aue-Premiere. Erstmals sind die Schausteller in der Stadt zu Gast. Was Besucher erwartet und was der Eintritt kostet.

Manege frei heißt es ab sofort in Aue. Der Circus Renado gastiert diese Woche auf dem Anton-Günther-Platz. Die Schausteller aus dem hessischen Hanau sind dieses Jahr das erste Mal im Erzgebirge zu Gast. „Wir wollten mal etwas Neues ausprobieren", sagt Tanja Kübler, die Geschäftsführerin in sechster Generation.