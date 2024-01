Proteste im Erzgebirge geplant: Mit diesen Sperrungen und Aktionen ist am Montag zu rechnen

Bauern, Bahn und Co.: Nächste Woche droht großer Protest. Zahlreiche Verkehrseinschränkungen sind angekündigt und erste Geschäfte haben mitgeteilt, schließen zu wollen. Was auf die Erzgebirger zukommt – ein Überblick.

Bundesweite Aktionen und Blockaden ab kommenden Montag: Für nächste Woche ist großer Protest angekündigt, auch im Erzgebirge. Neben den Bauern sind offenbar bei den Lokführern Aktionen in Vorbereitung. Und in den sozialen Netzwerken wächst die Sorge vor einem sogenannten Generalstreik. Bei Facebook, Whatsapp und Co. überschlagen sich...