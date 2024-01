Proteste im Erzgebirge: Wer hinter der Blockade der B 169 in Schneeberg steht

Tom Alscher ist Landwirt. Mit ihm gemeinsam stehen seit Montag Handwerker und Unternehmer aus Schneeberg bei eisigen Temperaturen auf der Bundesstraße 169. Für sie geht es mittlerweile um mehr als Bauernproteste. Ein Ortsbesuch.

Auf der Bundesstraße 169 in Schneeberg geht es auch am Dienstagnachmittag immer nur stoßweise voran. Am Abzweig zur Hohen Straße ist die Sperre aufgebaut, die Tom Alscher, Landwirt aus Schneeberg, im Rahmen der Bauernproteste angemeldet hat - und die das Landratsamt als einige von wenigen im Landkreis für zulässig erklärt hat. Mit ihm stehen...