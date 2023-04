Prozess: 850 Euro bei Überfall in Aue erbeutet

Hat es in Aue einen Raubüberfall in der Drogenszene gegeben? Vor einem Jahr wurde mitten in der Stadt ein 21-jähriger Pakistaner von vier Männern umstellt, getreten und ausgeraubt. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung suchte die Polizei nach den Tätern mit dunkleren Teint. Nun standen zwei von ihnen vor dem Amtsgericht Aue-Bad Schlema. Die Anklage...