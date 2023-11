Prozess am Landgericht: Warum musste eine sechsfache Mutter im Erzgebirge sterben?

Ein 48-Jähriger muss sich vorm Landgericht Chemnitz verantworten, weil er seine Ehefrau im April in Aue erstochen haben soll. Zum Motiv der Tat schweigt er bislang. Am zweiten Verhandlungstag kamen zwei seiner Töchter zu Wort.

