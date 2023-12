Prozess nach Kamikaze-Fahrt vor Rewe-Markt: Ladendiebin von Lauter hatte keinen Führerschein

Im Juni spielten sich vor einem Rewe heftige Szenen ab. Ein Diebespärchen raste beim Fluchtversuch mit seinem VW davon, fuhr dabei eine Verkäuferin an. Jetzt steht die Fahrerin vor Gericht.

Der Schock ist ein halbes Jahr nach der Tat noch nicht vergessen. Am 8. Juni befanden sich Mitarbeiterinnen eines Rewe-Marktes in Lauter in Lebensgefahr, als sie ein Diebespaar stoppen wollten. Obwohl sich die beiden Frauen direkt am Fluchtfahrzeug befanden, trat die Fahrerin aufs Gas. Dabei fuhr sie eine Verkäuferin an. Durch das beherzte...