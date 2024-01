Prozess: Zugbegleiter der Erzgebirgsbahn bekommt Bierflasche auf den Kopf geschlagen

Vor dem Amtsgericht Chemnitz muss sich ein Erzgebirger wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Außerdem soll der 48-Jährige mit einer Bierflasche die Scheiben des Zuges eingeschlagen haben.

Wie gefährlich der Beruf von Zugbegleitern ist, das wurde am Amtsgericht Chemnitz deutlich. Am 9. Juni 2022 wurde ein Mitarbeiter der Erzgebirgsbahn auf dem Bahnhof in Aue von einem 48-Jährigen beleidigt, bespuckt und mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen, so die Anklage der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte stritt den Schlag mit der...