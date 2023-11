Radfahrer bei Auseinandersetzung in Aue handgreiflich und beleidigend geworden

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung auf dem Postplatz, die sich am 4. November ereignet hat.

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am Vormittag des 4. November gegen 9.15 Uhr in Aue ereignet hat. Wie der Polizei per Online-Anzeige bekannt wurde, war es auf dem Postplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Fahrradfahrer und einem 47-Jährigen gekommen.